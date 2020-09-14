В Карши задержали педагога, обещавшего "посодействовать" в поступлении в вуз

Он был задержан с поличным сотрудниками Управления СГБ по Кашкадарьинской области и территориального управления Департамента при Генпрокуратуре в момент получения "платы" за свои услуги.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сейчас в Узбекистане проходит один из самых волнительных этапов для абитуриентов — период сдачи вступительных экзаменов и поступления в вузы.

Именно в этот момент все чаще стали объявляться мошенники, которые обещают за деньги устроить в высшие учебные учреждения.

Одного из них на днях удалось задержать в Карши, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Генпрокуратуре.

Мужчина, работавший онкологом в местной семейной поликлинике и, по совместительству, обучавший студентов в Каршинском государственном университете, пытался обманным путем завладеть чужими деньгами.

По данным следствия, злоумышленник заявлял, что у него есть высокопоставленные знакомые, которые могут устроить в вуз за определенную плату.

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Мужчину задержали в момент получения 5 тысячи долларов за содействие местному абитуриенту в поступлении в Каршинский государственный университет, а также 2 тысяч долларов за содействие другому абитуриенту в поступлении в Южно-Казахстанский государственный Университет имени М. Ауэзова.

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Также выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности — в 2018 и 2019 годах он был дважды судим за мошеннические действия.

В отношении злоумышленника возбуждено очередное уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки".