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В Ташкенте продолжается строительство Сергелийской ветки метро — фото

Минтранс Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14970545/V-Tashkente-prodolzhaetsya-stroitelstvo-Sergeliyskoy-vetki-metro.html

В настоящее время выполнено 100% работ по строительству железобетонных конструкций и полностью завершены подземные работы.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. На линии метро "Сергели" продолжаются строительные работы. В настоящее время происходит процесс электрофикации железнодорожных ограждений, сообщают в Министерстве транспорта.

  • Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Министерство транспорта Узбекистана
  • Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Министерство транспорта Узбекистана
  • Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Министерство транспорта Узбекистана
  • Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте
    Министерство транспорта Узбекистана
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Министерство транспорта Узбекистана
Новые станции Сергелийской линии метро в Ташкенте

Известно, что протяженность маршрута Сергелийской ветки составит 6,9 километра. Это обеспечит в будущем удобство для передвижения большого потока людей.

В настоящее время выполнено 100% работ по строительству железобетонных конструкций. Подземные работы завершены. Установлено более 1, 4 тысячи балок, - отмечает пресс-служба ведомства. 

Линия метро "Сергели" включит в себя пять станций: "Чоштепа", "Ташкентская кольцевая дорога", "Сергели", "Афросиаб", "Кипчак".

Напомним: прокладка первых рельсов на Сергелийской ветке метрополитена в столице стартовала в начале июня. Ранее были завершены работы по возведению фундамента для установки эскалатора на остановках, сборке кирпича, облицовке наружного фасада мрамором, прокладке проводов для электрического освещения. 

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте открылся первый участок кольцевой линии метро — фото
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Строительство проекта обошлось республике в 82,6 миллиона долларов, в том числе за счет средств госбюджета — $47,5 миллиона и кредита Фонда реконструкции и развития — $35,1 миллиона.

Сдача объекта надземной линии метро от станции "Кипчак" до действующей остановки "Алмазар" произойдет через два месяца.

Также в Ташкенте были завершены работы на станциях "Туркестан" и "Юнусабад", которые имеют общую протяженность 2,9 км и полностью подключены к платформе "Шахристан". На возведение проекта было затрачено 103,8 млн долларов. В конце августа глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой по введению в строй объектов транспортной инфраструктуры, дорог и предприятий в городе Ташкенте, в том числе он посетил новые станции Юнусабадской линии метрополитена.

Теги:
Узбекистан, Сергелийский район, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, метро



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