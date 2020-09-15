Узбекским абитуриентам объяснили порядок подачи апелляционных жалоб

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистане сейчас в самом разгаре период сдачи вступительных экзаменов и поступления в вузы — один из самых волнительных этапов для абитуриентов.
Результаты тестирования публикуются каждый день. Если баллы не устроят или вызовут сомнение у учащегося, он может подать жалобу, которую рассмотрит апелляционная комиссия.
В Министерстве юстиции объяснили, как это правильно сделать.
Обратиться с жалобой можно в письменной или электронной форме.
"Абитуриент, подавший жалобу, должен явиться со своим паспортом и пропуском абитуриента в день, указанный в уведомлении", — рассказали в ведомстве.
Дальнейший порядок действий:
- Учащемуся выдадут копию его листа ответов, список тестовых заданий, по которым был дан неправильный ответ и книгу тестовых заданий;
- Абитуриент должен письменно изложить ответы на каждый свой тестовый вопрос, который признан не правильным, и вместе со всеми полученными тестовыми материалами предоставить их в апелляционную комиссию;
- Далее жалобу рассмотрит апелляционная комиссия, однако обязательно с участием абитуриента на основании его письменных ответов;
- Если письменные ответы не найдут своего подтверждения, комиссия оставит результаты без изменений.
В каких случаях жалоба рассматриваться НЕ будет:
- если лист ответов абитуриента, книга тестовых заданий не доставлены в Государственный центр тестирования или порваны;
- если учащийся был отстранен от тестирования;
- если абитуриент не изложил свои ответы в письменной форме.
Между тем в Минюсте предупредили и о том, чего нельзя делать при подаче апелляции.
Так, в ведомстве напомнили о том, что запрещено проносить с собой мобильные телефоны, компьютеры, средства телекоммуникации и шпаргалки (исключение составляют словари и таблицы).
Кроме того, нельзя передавать тестовые материалы другим абитуриентам, помогать им или принимать помощь от них.
Запрещено также отрывать листы книги тестовых заданий.
"Информация о решении комиссии представляется в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения в течение 5 рабочих дней со дня полного завершения процессов апелляции", — проинформировали в Минюсте.
Важно: по итогам апелляции абитуриент имеет право обратиться с жалобой в суд.