Узбекским абитуриентам объяснили порядок подачи апелляционных жалоб

Согласно законодательству, учащиеся, недовольные с результатами тестовых испытаний, имеют право обратиться с жалобой в апелляционную комиссию.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистане сейчас в самом разгаре период сдачи вступительных экзаменов и поступления в вузы — один из самых волнительных этапов для абитуриентов.

Результаты тестирования публикуются каждый день. Если баллы не устроят или вызовут сомнение у учащегося, он может подать жалобу, которую рассмотрит апелляционная комиссия.

В Министерстве юстиции объяснили, как это правильно сделать.

Обратиться с жалобой можно в письменной или электронной форме.

"Абитуриент, подавший жалобу, должен явиться со своим паспортом и пропуском абитуриента в день, указанный в уведомлении", — рассказали в ведомстве.

Дальнейший порядок действий:

Учащемуся выдадут копию его листа ответов, список тестовых заданий, по которым был дан неправильный ответ и книгу тестовых заданий; Абитуриент должен письменно изложить ответы на каждый свой тестовый вопрос, который признан не правильным, и вместе со всеми полученными тестовыми материалами предоставить их в апелляционную комиссию; Далее жалобу рассмотрит апелляционная комиссия, однако обязательно с участием абитуриента на основании его письменных ответов; Если письменные ответы не найдут своего подтверждения, комиссия оставит результаты без изменений.

В каких случаях жалоба рассматриваться НЕ будет:

если лист ответов абитуриента, книга тестовых заданий не доставлены в Государственный центр тестирования или порваны;

если учащийся был отстранен от тестирования;

если абитуриент не изложил свои ответы в письменной форме.

Между тем в Минюсте предупредили и о том, чего нельзя делать при подаче апелляции.

Так, в ведомстве напомнили о том, что запрещено проносить с собой мобильные телефоны, компьютеры, средства телекоммуникации и шпаргалки (исключение составляют словари и таблицы).

Кроме того, нельзя передавать тестовые материалы другим абитуриентам, помогать им или принимать помощь от них.

Запрещено также отрывать листы книги тестовых заданий.

"Информация о решении комиссии представляется в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения в течение 5 рабочих дней со дня полного завершения процессов апелляции", — проинформировали в Минюсте.

Важно: по итогам апелляции абитуриент имеет право обратиться с жалобой в суд.