15:42 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте

Узбекским абитуриентам объяснили порядок подачи апелляционных жалоб

AFP / YURI KORSUNTSEV
Общество
Получить короткую ссылку
98 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0b/14951874.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14976940/Uzbekskim-abiturientam-obyasnili-poryadok-podachi-apellyatsionnykh-zhalob.html

Согласно законодательству, учащиеся, недовольные с результатами тестовых испытаний, имеют право обратиться с жалобой в апелляционную комиссию.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистане сейчас в самом разгаре период сдачи вступительных экзаменов и поступления в вузы — один из самых волнительных этапов для абитуриентов.

Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
AFP / YURI KORSUNTSEV
При публикации результатов вступительных была допущена ошибка — ГЦТ

Результаты тестирования публикуются каждый день. Если баллы не устроят или вызовут сомнение у учащегося, он может подать жалобу, которую рассмотрит апелляционная комиссия.

В Министерстве юстиции объяснили, как это правильно сделать.

Обратиться с жалобой можно в письменной или электронной форме.

"Абитуриент, подавший жалобу, должен явиться со своим паспортом и пропуском абитуриента в день, указанный в уведомлении", — рассказали в ведомстве.

Дальнейший порядок действий:

  1. Учащемуся выдадут копию его листа ответов, список тестовых заданий, по которым был дан неправильный ответ и книгу тестовых заданий;
  2. Абитуриент должен письменно изложить ответы на каждый свой тестовый вопрос, который признан не правильным, и вместе со всеми полученными тестовыми материалами предоставить их в апелляционную комиссию;
  3. Далее жалобу рассмотрит апелляционная комиссия, однако обязательно с участием абитуриента на основании его письменных ответов;
  4. Если письменные ответы не найдут своего подтверждения, комиссия оставит результаты без изменений.

В каких случаях жалоба рассматриваться НЕ будет:

  • если лист ответов абитуриента, книга тестовых заданий не доставлены в Государственный центр тестирования или порваны;
  • если учащийся был отстранен от тестирования;
  • если абитуриент не изложил свои ответы в письменной форме.

Между тем в Минюсте предупредили и о том, чего нельзя делать при подаче апелляции.

Подготовка к сдаче экзаменов на стадионе в Бухаре
Хокимият Бухарской области
Приняты меры в отношении абитуриентов, опубликовавших тесты в соцсетях, — ГЦТ

Так, в ведомстве напомнили о том, что запрещено проносить с собой мобильные телефоны, компьютеры, средства телекоммуникации и шпаргалки (исключение составляют словари и таблицы).

Кроме того, нельзя передавать тестовые материалы другим абитуриентам, помогать им или принимать помощь от них.

Запрещено также отрывать листы книги тестовых заданий.

"Информация о решении комиссии представляется в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения в течение 5 рабочих дней со дня полного завершения процессов апелляции", — проинформировали в Минюсте.

Важно: по итогам апелляции абитуриент имеет право обратиться с жалобой в суд.

Теги:
Узбекистан, Минюст Узбекистана, жалоба, апелляция, поступление, абитуриенты, вузы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 млрд — об этом объявил Путин
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться