ОАЭ вложат $100 тысяч в разработку мобильного приложения в Узбекистане

Обсудили также перспективы расширения программы "Один миллион программистов", которая реализуется совместно с эмиратским фондом "Dubai Future Foundation". Ее участниками являются более 6 тысяч человек по всему Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с министром по делам кабинета и будущего Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммадом бин Абдулла аль-Гергави, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

На встрече обсудили двустороннее сотрудничество в рамках программы по повышению эффективности государственного управления в Узбекистане.

С апреля 2019 года количество госслужащих, прошедших обучение в рамках совместных с ОАЭ тренингов, составило 2 094 человека. До конца нынешнего года запланировано проведение еще 71 мероприятия.

Стороны рассмотрели перспективы расширения программы двустороннего взаимодействия за счет охвата сфер финансов, торговли, туризма и развития бизнес-инкубаторов. Также обсудили практические аспекты проведения финального этапа конкурса по разработке лучшего государственного мобильного приложения "mGovAward", где эмиратская сторона выступает спонсором призового фонда в размере 100 тысяч долларов, и перспективы расширения программы "Один миллион программистов". Данная программа реализуется совместно с эмиратским фондом "Dubai Future Foundation", а ее участниками являются более 6 тысяч человек по всему Узбекистану.

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Затронули также и текущие вопросы, связанные с ускорением реализации совместных проектов и активизацией двустороннего сотрудничества.

По итогам видеоконференции участники договорились активизировать практику двусторонних онлайн-переговоров на различных уровнях для более интенсивного взаимодействия.

Напомним, в ноябре прошлого года в Университете Инха в Ташкенте стартовал масштабный проект "Один миллион программистов". Его цель заключается в подготовке поколения специалистов по цифровым технологиям.

Подать заявку на участие в проекте смогут все желающие в возрасте от 13 лет. Получать новые знания они будут дистанционно, с помощью специального интернет-портала.