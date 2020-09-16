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Чем в Узбекистане заменят дезинфекционные туннели — ответили в Минздраве

© AFP 2018 / STR
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14986199/Chem-v-Uzbekistane-zamenyat-dezinfektsionnye-tunneli-otvetili-v-Minzdrave.html

Напомним, ранее эксперты заявляли, что дезинфекционные туннели не только бесполезны, но и вредны для человеческого организма. Теперь же им нашли замену.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане запретили дезинфекционные туннели по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Они устанавливались на входах в предприятия, организации и другие учреждения. 

Вместо них было решено поставить дезинфекционно-диспенсерные устройства. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"Вводится практика обеспечения одноразовыми масками посетителей, а также установка санитарно-профилактических устройств с антисептическими растворами для кожи в удобном для организации месте при входе", — говорится в сообщении ведомства.

Ответственность за введение новых мер возложена на руководителей данных учреждений и организаций, а контроль за их соблюдением — на Службу санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения, а также соответствующие правоохранительные органы.

Во всех рынках при входе установлены дезинфекционные туннели для посетителей
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Минздрав: дезинфекционные туннели — самый бесполезный способ борьбы с COVID-19

Напомним: ранее эксперты заявляли, что дезинфекционные туннели не только неэффективны, но и опасны.

В данных устройствах применяются хлорированные растворы, которые оказывают очень вредное воздействие на организм.

Регулярное использование любого химического вещества может со временем вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать осложнения от легкого покраснения верхних дыхательных путей до ожогов. 

Это впоследствии может привести к развитию аллергического ринита, конъюнктивита, бронхита и даже бронхиальной астмы.

Теги:
Узбекистан, Карантин, коронавирус, пандемия, дезинфекция



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