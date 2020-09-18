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Строительство специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области

Резерв коек для пациентов с COVID-19 будет увеличен на случай вспышки

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (870)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15012148/Rezerv-koek-dlya-patsientov-s-COVID-19-budet-uvelichen-na-sluchay-vspyshki.html

Сейчас в 114 медицинских учреждениях стране организовано 19 346 коек для лечения пациентов с COVID-19, также готовится еще около 10 тысяч резервных мест.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиеев поручил расширить резерв коек для пациентов с коронавирусом COVID-19 на случай новой вспышки этой инфекции осенью, сообщает пресс-служба главы государства.

© AFP 2018 / YURI KORSUNTSEV
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Учитывая риск вспышки простудных заболеваний в осенний сезон, роста сопутствующих коронавирусу недугов, президент дал указания расширить резерв коек, обеспечить учреждения необходимой медицинской аппаратурой и лекарственными средствами.

Первоочередное внимание, подчеркнул Мирзиёев, необходимо уделить вакцинации от гриппа медицинских работников и учителей школ, граждан старше 65 лет.

По данным оперштаба при кабмине страны, в настоящий момент в 114 медицинских учреждениях организовано 19346 коек для лечения пациентов с COVID-19, также готовится еще около 10 тысяч резервных мест. Сейчас на лечении находятся около 3,5 тысячи пациентов с коронавирусом.

Напомним, республиканская специальная комиссия приняла решение с 1 октября ослабить ограничения на передвижение людей и транспорта через пограничные пункты пропуска. Туристические группы разрешили не помещать на карантин в том случае, если у них не наблюдается симптомов заболевания.

При этом туркомпании должны будут документально убедиться в том, что все приезжающие путешественники сдали ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, у туристов в обязательном порядке должна быть медицинская страховка.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (870)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, Карантин, президент Узбекистана



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