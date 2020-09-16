В Ташкенте две школы закрыли на карантин — у учителей обнаружили COVID-19

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Ташкенте временно приостановили деятельность школ № 40 и № 262, расположенных в Шайхантахурском районе.
"С 15 сентября текущего года в школах № 40, 262 Шайхантахурского района был временно прекращен традиционный учебный процесс до стабилизации эпидемиологической ситуации", — сообщили в Главном управлении народного образования столицы.
Отмечается, что у нескольких учителей, работающих в этих школах, был обнаружен COVID-19. О наличии заболевания они не знали.
Ранее начали учебный год в традиционном формате 139 из 318 столичных школ. Напомним, еще раз, что решение о том, возобновлять работу учебного учреждения в очном формате или нет, принимают местные кенгаши на основе заключения Центров санэпиднадзора.
По состоянию на 16 сентября 2020 года, из 318 общеобразовательных учреждений в Ташкенте очные занятия ведутся в 137 из них.
Другие столичные школы до возобновления образовательного процесса в традиционной форме будут проводить занятия в формате телеуроков в рамках проекта "Онлайн-школа".
"Онлайн-школа": по каким каналам будут проводиться телеуроки и когда >>
Сегодня во всех регионах Узбекистана проводится массовое тестирование педагогов на наличие COVID-19.
Накануне официального дня начала учебного года мы писали о том, что в Самарканде за день инфекцию выявили по меньшей мере у 60 из 576 преподавателей. И это лишь известные на тот момент случаи.
Напомним: родители в праве сами выбрать, в какой формате ребенок будет учиться — традиционном или же дистанционном.