В Ташкенте две школы закрыли на карантин — у учителей обнаружили COVID-19

Решение об открытии или закрытии учебных учреждений принимают только депутаты местных кенгашей, исходя из реальной подготовки школ, санитарно-эпидемиологического состояния региона и возможностей системы здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Ташкенте временно приостановили деятельность школ № 40 и № 262, расположенных в Шайхантахурском районе.

"С 15 сентября текущего года в школах № 40, 262 Шайхантахурского района был временно прекращен традиционный учебный процесс до стабилизации эпидемиологической ситуации", — сообщили в Главном управлении народного образования столицы.

Отмечается, что у нескольких учителей, работающих в этих школах, был обнаружен COVID-19. О наличии заболевания они не знали.

Ранее начали учебный год в традиционном формате 139 из 318 столичных школ. Напомним, еще раз, что решение о том, возобновлять работу учебного учреждения в очном формате или нет, принимают местные кенгаши на основе заключения Центров санэпиднадзора.

По состоянию на 16 сентября 2020 года, из 318 общеобразовательных учреждений в Ташкенте очные занятия ведутся в 137 из них.

Другие столичные школы до возобновления образовательного процесса в традиционной форме будут проводить занятия в формате телеуроков в рамках проекта "Онлайн-школа".

"Онлайн-школа": по каким каналам будут проводиться телеуроки и когда >>

Сегодня во всех регионах Узбекистана проводится массовое тестирование педагогов на наличие COVID-19.

Накануне официального дня начала учебного года мы писали о том, что в Самарканде за день инфекцию выявили по меньшей мере у 60 из 576 преподавателей. И это лишь известные на тот момент случаи.

Напомним: родители в праве сами выбрать, в какой формате ребенок будет учиться — традиционном или же дистанционном.