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Бюджетникам продлили срок приостановления стимулирующих выплат

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Запланированные расходы на стимулирующие выплаты работникам бюджетных организаций, а также отдельные статьи расходов Антикризисного Фонда пересмотрены. Данные средства направят на борьбу с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Кабинет Министров принял постановление, которое обеспечит стабильность Государственного бюджета Узбекистана на 2020 год и оптимизирует его расходы.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
ЦБ Узбекистана совместно с МФК научит население планировать бюджет

Как указано в документе, приостановка выплат работникам бюджетных организаций за счет средств специального фонда материального стимулирования, фонда материального стимулирования ВОУ и директорского фонда продлевается с 1 октября 2020 года по 1 января 2021 года. Это не коснется работников медицинских, медицинско-социальных организаций, домов милосердия, а также работников, к которым применяются 1-3 разряды оплаты труда.

Сократятся отдельные статьи расходов республиканского (на общую сумму 848,9 млрд. сумов) и местных бюджетов (325, 9 млрд. сумов).

Согласно постановлению:

  • часть расходов, которая оптимизирована за счет невыполнения прогноза утвержденных доходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкент – переводится в республиканский бюджет;
  • средства, оптимизированные в соответствии с данным постановлением – переводятся в Антикризисный фонд.

В Узбекистане разработана и утверждена "Стратегия совершенствования системы управления государственными финансами Республики Узбекистан на 2020-2024 годы".

В апреле 2020 года из-за пандемии решено было перекроить бюджет. Расходы внебюджетных фондов органов государственной власти, органов суда и прокуратуры, министерств и ведомств планировалось сократить и сэкономленные средства направить в республиканский бюджет.

Отдельные расходы, запланированные на II квартал 2020 года были перенесены на второе полугодие 2020 года.

Теги:
выплата, население, Узбекистан, госбюджет, расходы



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