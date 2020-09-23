Казахстан откроет генконсульство в Самарканде

Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из нового Указа. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Самарканде откроется генконсульство Казахстана, пишут местные СМИ.

"Открыть в городе Самарканде Генеральное консульство Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа", - говорится в сообщении.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, с 11 сентября Узбекистан и Казахстан официально возобновили регулярное воздушное сообщение.

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