Казахстан откроет генконсульство в Самарканде

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Самарканде откроется генконсульство Казахстана, пишут местные СМИ.
"Открыть в городе Самарканде Генеральное консульство Республики Казахстан. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа", - говорится в сообщении.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, с 11 сентября Узбекистан и Казахстан официально возобновили регулярное воздушное сообщение.
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