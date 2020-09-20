Казахстан изменил правила пересечения границы для граждан Узбекистана

Напомним: сейчас открыта только воздушная граница между республиками. Граница для пересечения наземным транспортом или пешком все еще остается закрытой.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 11 сентября Узбекистан и Казахстан официально возобновили регулярное воздушное сообщение.

Авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana договорились о равнозначном осуществлении пятничных полетов по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.

В Казахстане все государства разделили на три категории безопасности, в зависимости от которых определяются требования для пассажиров, прибывающих из этих стран.

Так, граждане государств, входящих в первую категорию, должны будут пройти только термометрию и анкетирование.

Вторая категория подразумевает термометрию, анкетирование, а также справку с отрицательным ПЦР-тестом.

Со странами из третьей категории регулярные рейсы запрещены, возможны только репатриационные и эвакуационные, пишет Sputnik Казахстан.

На днях власти республики расширили перечень стран, входящих в первую категорию. В него теперь входит КНР, Тайланд, Монголия, Малайзия, Египет, Гонконг, Южная Корея, Япония, Сингапур, Германия, Беларусь, Азербайджан.

А Узбекистан, наоборот, отнесли ко второй категории. В этом же списке оказались Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Украина, Швейцария, Великобритания, Польша, Италия, Венгрия, Австрия, Нидерланды, Швеция, Румыния, Чехия, Греция, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия и Армения.

"Пассажиры, прибывшие из данных стран, будут обязаны предоставить справку об обследовании на коронавирус с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан", — сообщила глава управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями комитета Минздрава Казахстана Роза Кожапова.

Если у пассажира справки не окажется, то он должен будет сдать лабораторный анализ на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения госграницы Казахстана.

Напомним: сейчас открыта только воздушная граница между республиками. Граница для пересечения наземным транспортом или пешком все еще остается закрытой.