12:33 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области

Пустующие объекты и земельные участки в Бостанлыкском районе выставили на торги

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15041688/Pustuyuschie-obekty-i-zemelnye-uchastki-v-Bostanlykskom-rayone-vystavili-na-torgi.html

Разработан план мероприятий по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры и по охране окружающей среды в Бостанлыкском районе.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Опубликован перечень тех объектов госимущества, которые будут проданы через электронную торговую площадку E-Ijro auksion с условием создания на их месте современных объектов туристической инфраструктуры.

Пресс-служба Узбектуризма
В Бостанлыкском районе стартовала экологическая акция

Это предусмотрено постановлением Кабмина по эффективному использованию пустующих, неиспользуемых и неэффективно используемых объектов и земельных участков, созданию на их базе инфраструктуры туризма и сферы услуг в Бостанлыкском районе.

В течение месяца пустующие объекты будут выставлены на продажу Агентством по управлению госактивами совместно с Дирекцией СЭЗ "Чорвок" и хокимиятом Бостанлыкского района.

Что сделано для развития Бостанлыкского района Ташобласти — отчет хокимията >>

При этом право собственности на объекты и земельные участки, приобретаемые для реализации инвестпроектов, оформляются без специального решения хокима Ташкентской области.

Постановлением утверждены перечни:

  • из 26 объектов госимущества, продаваемых с условием создания современных объектов туристической инфраструктуры через электронную торговую площадку E-Ijro auksion;
  • из 18 объектов госимущества, продаваемых по нулевой стоимости с условием вложения инвестиций с заключением трехстороннего партнерского соглашения между Агентством по управлению госактивами, финансовыми организациями и инвесторами;
  • из 35 пустующих объектов, принадлежащих министерствам, ведомствам и хозяйственным объединениям с госдолей, продаваемых через электронную торговую площадку «E-Ijro auksion».
Кроме того, разработан план мероприятий по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры и по охране окружающей среды в Бостанлыкском районе.

Будет изменено управление детскими оздоровительными лагерями. 

Земельные участки, на которых установлены легкие переносные строения для отдыха в Бостанлыкском районе, будут переданы Дирекции СЭЗ "Чорвок" для последующей продажи через электронную торговую площадку E-Ijro Auksion.

Теги:
Инвестиции, аукцион, Ташкентская область, торги



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных - фотолента
США создадут коалицию против Северного потока - 2: остановит ли это строительство?
США создадут коалицию против "Северного потока – 2": придет ли проекту конец?
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться