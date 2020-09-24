Пустующие объекты и земельные участки в Бостанлыкском районе выставили на торги

Разработан план мероприятий по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры и по охране окружающей среды в Бостанлыкском районе.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Опубликован перечень тех объектов госимущества, которые будут проданы через электронную торговую площадку E-Ijro auksion с условием создания на их месте современных объектов туристической инфраструктуры.

Это предусмотрено постановлением Кабмина по эффективному использованию пустующих, неиспользуемых и неэффективно используемых объектов и земельных участков, созданию на их базе инфраструктуры туризма и сферы услуг в Бостанлыкском районе.

В течение месяца пустующие объекты будут выставлены на продажу Агентством по управлению госактивами совместно с Дирекцией СЭЗ "Чорвок" и хокимиятом Бостанлыкского района.

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При этом право собственности на объекты и земельные участки, приобретаемые для реализации инвестпроектов, оформляются без специального решения хокима Ташкентской области.

Постановлением утверждены перечни:

из 26 объектов госимущества, продаваемых с условием создания современных объектов туристической инфраструктуры через электронную торговую площадку E-Ijro auksion;

из 18 объектов госимущества, продаваемых по нулевой стоимости с условием вложения инвестиций с заключением трехстороннего партнерского соглашения между Агентством по управлению госактивами, финансовыми организациями и инвесторами;

из 35 пустующих объектов, принадлежащих министерствам, ведомствам и хозяйственным объединениям с госдолей, продаваемых через электронную торговую площадку «E-Ijro auksion».

Кроме того, разработан план мероприятий по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры и по охране окружающей среды в Бостанлыкском районе.

Будет изменено управление детскими оздоровительными лагерями.

Земельные участки, на которых установлены легкие переносные строения для отдыха в Бостанлыкском районе, будут переданы Дирекции СЭЗ "Чорвок" для последующей продажи через электронную торговую площадку E-Ijro Auksion.