Хоким Кашкадарьинской области встретился с делегацией врачей из России

Медики из РФ уже посетили ряд медицинских учреждений, расположенных в регионе. Вместе с узбекскими специалистами они продолжают совместную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Глава Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев встретился с медиками из России и рассказал о работе, проводимой узбекским медперсоналом в рамках борьбы с COVID-19. Об этом информировала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в Узбекистан прибыла еще одна группа российских врачей для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В состав медицинской делегации вошли 35 опытных специалистов из Москвы. Известно, что часть из них была направлена в Кашкадарьинскую область.

Сейчас медики из РФ посещают ряд медицинских учреждений, расположенных в регионе, и вместе с узбекскими врачами проводят совместную работают по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В органе госуправления отмечают, что сегодня в Кашкадарьинской области диагностирован коронавирус у 1 129 человек. В настоящее время выздоровели 1025 (94%) пациентов.

Напомним: в конце августа в Узбекистан были направлены 40 специалистов из России для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. В состав группы вошли врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи. В течение месяца российские доктора работали совместно с узбекскими медиками в клиниках Ташкента и шести регионов республики.