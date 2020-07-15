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Российским ученым впервые удалось выделить антитела, нейтрализующие COVID-19

© Sputnik / Павел Лисицын
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Sputnik Узбекистан
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Для этого были использованы образцы крови пациентов, переболевших коронавирусом, и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Российские ученые впервые смогли получить антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции). 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Прорыв в науке удалось совершить специалистам Института молекулярной и клеточной биологии, расположенного в Новосибирске.

Отмечается, что данное открытие позволит разработать средства профилактики и лечения COVID-19.

Кроме того, полученные результаты позволят лучше изучить особенности защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин.

К слову, на днях в России успешно завершились испытания первой в мире вакцины от COVID-19. Добровольцы, которым был введен препарат, уже скоро вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу.

За состоянием их здоровья будут следить медики.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что страна проводит клинические исследования сразу нескольких вакцин.

Российской вакциной также заинтересовались в ВОЗ. Иностранные ученые рассчитывают на сотрудничество с коллегами из РФ.

Помимо вакцины, специалисты активно занимаются разработкой препарата для лечения коронавирусной инфекции. Так, Минздрав РФ уже утвердил одно из лекарств — "Авифавир". 

Теги:
ученые, Россия, коронавирус



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