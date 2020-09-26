Какие школы Ташкента возобновят учебу в очной форме с 28 сентября — список

Снова откроют свои двери учебные заведения, расположенные в Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском, Шайхантахурском, Яккасарайском и Яшнабадском районах.

В главном управлении народного образования Ташкента опубликовали дополнительный список школ, готовых возобновить обучение в очной форме.

Бектемирский район:

- школы №№ 289, 290, 291, 292, 293.

Мирабадский район:

- школы №№ 31, 56, 57, 60, 65, 94, 125, 147, 154, 158, 175, 213, 214, 218, 328.

Мирзо-Улугбекский район:

- школы №№ 18, 27, 35, 49, 50, 54, 64, 71а, 112, 121, 142, 187, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 221, 225, 256, 223, 241, 275, 286, 308, школы-интернаты №№ 101 и 105, а также государственная общеобразовательная специализированная филологическая школа и государственная специализированная общеобразовательная школа профильного трудового обучения.

Алмазарский район:

- школы №№ 1, 11, 15, 16, 24, 29, 36, 46, 159, 165, 185, 224, 233, 234, 242, 243, 249, 261, 298, 326 и школа-интернат №106.

Сергелийский район:

- школы №№ 2, 55, 33, 266, 267, 269, 303.

Учтепинский район:

- школы №№ 14, 38, 44, 81, 106, 107, 193, 194.

Чиланзарский район:

- школы №№ 66, 79, 90, 103, 114, 162, 163, 168, 179, 183, 184, 188, 195а, 200, 202, 217, 280, 281.

Шайхантахурский район:

- школы №№ 10, 13, 19, 37, 39, 41, 34а, 82, 84, 85, 92, 102, 113, 132, 136, 157, 180а, 169, 186, 254, 299, 314, 316, 320, 324.

Юнусабадский район:

- школы №№ 5, 9, 12, 17, 21, 43, 51, 53, 58, 63, 70, 72, 80, 87, 88, 96, 98, 105, 150, 235, 246, 250, 257, 259, 260, 271, 272, 273, 288, 302, 313, 327 и государственная специализированная общеобразовательная школа с углубленным изучением естественных предметов.

Яккасарайский район:

- школы №№ 25, 26, 48, 89, 100, 118, 127, 144, 160, 172, 321.

Яшнабадский район:

- школы №№ 30, 69, 151, 156, 161, 166, 170, 212, 216, 227, 230, 231, 244.

Напомним: в Шайхантахурском районе столицы 16 сентября временно приостановили деятельность две школы: № 40 и № 262. У нескольких педагогов обнаружили новую коронавирусную инфекцию. О наличии заболевания они не знали.

Позже в республиканской спецкомиссии по борьбе с COVID-19 заявили, что все учителя и персонал средних школ начнут получать гидроксихлороксин и цинк, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни в случае возможного заражения коронавирусной инфекцией.