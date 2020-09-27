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Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса

Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 сентября

REUTERS/Ronen Zvulun
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (884)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200927/15064838/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-27-sentyabrya.html

Общее количество тех, кто сумел побороть недуг, достигло 51 829 или 93% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Наиболее значимые новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным, представленным в Министерстве здравоохранения страны, по состоянию на 27 сентября, в Узбекистане зафиксировано 55 320 случаев заражения коронавирусом. Среди новых пациентов - жители Ташкента, Ташкентской области и Андижанской области. 

Выписались из больниц сегодня 371 человек, таким образом, общее количество тех, кто сумел побороть недуг, достигло 51 829 или 93% от общего числа выявленных случаев.

В эти дни продолжают лечение в инфекционных клиниках Узбекистана 3 033 пациента.

Летальные исходы

По данным ведомства, количество жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 458.

Домой на поезде

Стало известно, что накануне из Самарской области в Ташкент отправился специальный поезд с 943 гражданами Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ.

Согласно онлайн-расписанию РЖД, поезд отправился с железнодорожной станции в городе Кинеле в 17.51 (16.51 мск).

COVID-19 и трудоустройство

Минзанятости Узбекистана и Международная организация труда (МОТ) на этой неделе провели онлайн-конференцию, в ходе которой представители ведомства и эксперты обсудили влияние COVID-19 на рынок труда республики, а также проанализировали меры, принятые для поддержки населения в этот сложный период.

Глава Минзанятости отметил, что несмотря на существующие вызовы, впервые в истории страны президент утвердил меры по коренному обновлению государственной политики в области развития экономики и сокращения бедности. Идет разработка соответствующей программы, планируется введение минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 32,4 млн, из них более 985 тысяч умерли.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (884)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Карантин, коронавирус



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