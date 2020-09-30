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Парк Дунёи афсона после открытия, архивное фото

Узбекистанцам заплатят за фото и видео экологических правонарушений

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15084534/Uzbekistantsam-zaplatyat-za-foto-i-video-ekologicheskikh-pravonarusheniy-.html

При этом информация о лицах, представивших фотоснимки, видеозаписи и сообщения о фактах правонарушений, разглашаться не будет.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. С 1 января 2021 года граждане, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах нарушений в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, будут поощряться денежной премией в размере пятнадцати процентов от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя. Такие меры предусматривает постановление главы государства по совершенствованию системы управления деятельностью в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами. 

Фотоснимки и видеозаписи о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования нужно будет отправлять в специальную информационную систему Госкомэкологии.

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Устанавливать личности правонарушителей будут сотрудники органов внутренних дел на основании запроса территориальных органов Госкомэкологии.

При этом информация о лицах, представивших фотоснимки, видеозаписи и сообщения о фактах правонарушений, разглашаться не будет.

Глава государства поручил Госкомэкологии:

  • установить тесное взаимодействие с гражданами, негосударственными некоммерческими организациями и средствами массовой информации по эффективной организации экологического воспитания и пропаганды в сфере обращения с отходами, а также ведению общественного экологического контроля;
  • усилить меры по подготовке информационно-аналитических и медиаматериалов, направленных на повышение осведомленности общественности о состоянии экологии и охраны окружающей среды, повышению экологической культуры, своевременной профилактике правонарушений;
  • совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи координировать работы по формированию органами самоуправления граждан системы общественных инспекторов экологического контроля.

Напомним, несколько дней назад на портале СОВАЗ появился проект постановления Министерства внутренних дел, предусматривающий расширение списка видеооборудования для фиксации и отправки фактов нарушения правил дорожного движения (ПДД). В документе обозначено, что за совершение подобных правомерных действий граждане будут получать материальное вознаграждение.

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Согласно проекту, снимать факты совершенного нарушения предлагается не только с помощью видеорегистраторов, но и средств видеонаблюдения, фотофиксации, а также мобильных телефонов.

Отмечается, что нововведение предоставит водителям и пешеходам дополнительную возможность для выявления случаев несоблюдения правил дорожного движения.

Теги:
правонарушение, Видео, фото, экология



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