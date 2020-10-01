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При каких условиях узбекистанцам разрешен въезд в Кыргызстан — МИД РУз

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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При отсутствии у прибывающих граждан результатов ПЦР-теста или проявлении клинических симптомов заболевания их не пропустят на территорию республики.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В соответствии с решением правительства Кыргызстана, граждане иностранных государств и лица без гражданства (ЛБГ) допускаются на борт самолета, следующего в республику, при предъявлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции, полученной за последние 72 часа. Об этом сообщают в МИД со ссылкой на посольство Узбекистана в Бишкеке.

Иностранцы и ЛБГ, пересекающие границу Кыргызстана на автомобиле, также должны предъявить на пропускных пунктах результаты отрицательного ПЦР-исследования на COVID-19, проведенного за последние 120 часов.

В случае истечения срока действия справки иностранные туристы и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.

Если у граждан отсутствуют результаты ПЦР-теста или наблюдаются клинические симптомы заболевания, въезд на территорию Кыргызстана им будет запрещен.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Напомним: с 1 сентября гражданам Узбекистана было разрешено посещать Кыргызстан без ограничений: республика вошла в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Кроме того, Кыргызстан восстановил регулярное авиасообщение с Узбекистаном с 14 сентября. Авиакомпаниями открыты продажи билетов по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент. 

Теги:
лица без гражданства, Узбекистанцы, коронавирус, въезд, Кыргызстан, Узбекистан



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