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Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова

Посольство РФ: какие основания позволят узбекистанцам прибыть в Россию

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201001/15091946/Posolstvo-RF-kakie-osnovaniya-pozvolyat-uzbekistantsam-pribyt-v-Rossiyu-.html

До регистрации на рейс иностранным гражданам необходимо распечатать и заполнить анкету прибывающего. Ее можно найти на сайте Роспотребнадзора в разделе "Рекомендации для населения".

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане объяснили, могут ли вылететь в Россию граждане РУз, поступившие в российские вузы, а также рассказали, действуют ли ограничения на въезд в РФ для переселенцев.

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Пресс-служба Министерства экономического развития Саратовской области
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У иностранцев должны быть основания для въезда в Россию в соответствии с распоряжением правительства России, а также справка на русском или английском языках, подтверждающая отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР, который обязательно должен быть прописан в медицинском документе. Результаты исследования должны быть проведены не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.

Кроме того, до регистрации на рейс иностранным гражданам необходимо распечатать и заполнить анкету прибывающего. Ее можно найти на сайте Роспотребнадзора в разделе "Рекомендации для населения".

"Въезд в Россию с целью учебы или работы не является основанием для пропуска через российскую границу. Наличие РВП, принятые решения органами МВД России по выдаче лицу РВП, ВНЖ, принесения присяги гражданина Российской Федерации также не являются основаниями въезда в страну", - информируется в релизе.

В консульстве отмечают, что для вылета в РФ иностранцам не требуется специального разрешения от посольства. 

Повседневная жизнь
© Sputnik / Максим Блинов
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Вылет в РФ разрешен участникам государственной программы по переселению при условии наличия у них действительного свидетельства. Вписанные в данный документ члены семьи также имеют право для въезда в Россию.

Напомним: власти России планировали восстановить в октябре авиасообщения со столицами стран ближнего зарубежья, в том числе и с Ташкентом. Механизмы возобновления полетов между РФ и государствами СНГ были обсуждены в первоочередном порядке.

Теги:
студенты, переселение, въезд, Узбекистан, Россия



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