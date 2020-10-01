Посольство РФ: какие основания позволят узбекистанцам прибыть в Россию

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане объяснили, могут ли вылететь в Россию граждане РУз, поступившие в российские вузы, а также рассказали, действуют ли ограничения на въезд в РФ для переселенцев.
Кроме того, до регистрации на рейс иностранным гражданам необходимо распечатать и заполнить анкету прибывающего. Ее можно найти на сайте Роспотребнадзора в разделе "Рекомендации для населения".
"Въезд в Россию с целью учебы или работы не является основанием для пропуска через российскую границу. Наличие РВП, принятые решения органами МВД России по выдаче лицу РВП, ВНЖ, принесения присяги гражданина Российской Федерации также не являются основаниями въезда в страну", - информируется в релизе.
В консульстве отмечают, что для вылета в РФ иностранцам не требуется специального разрешения от посольства.
Напомним: власти России планировали восстановить в октябре авиасообщения со столицами стран ближнего зарубежья, в том числе и с Ташкентом. Механизмы возобновления полетов между РФ и государствами СНГ были обсуждены в первоочередном порядке.