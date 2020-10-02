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В Каракалпакстане студентов-медиков начнут обучать по канадским стандартам

Пресс-центр Нацпалаты инновационного здравоохранения Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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На основе медицинского вуза также будет открыт учебный симуляционный курс для повышения квалификации врачей, борющихся с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. На базе Медицинского института Каракалпакстана при поддержке Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана будут созданы условия для обучения специалистов в области медицины по канадским стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе Нацпалаты.

Пресс-центр Нацпалаты инновационного здравоохранения Узбекистана
Делегация из Канады в Медицинском институте Каракалпакстана

Для урегулирования оргвопросов в конце сентября в Нукусе была организована встреча председателя Национальной палаты Ровшана Изамова и ректора мединститута Каракалпакстана Орала Атаниязова.

В рамках онлайн-форума были обсуждены детали проекта с участием Royal College Canada International (RCI).

"Международный королевский колледж Канады подтвердил, что готов начать практическую работу с Узбекистаном, итогом которой станет аккредитация узбекистанского медицинского вуза и программы обучения, которая даст возможность врачам работать в Канаде и в странах, где признается канадское образование", - отмечено в релизе.

В ходе поездки в Нукус Изамов и Атаниязов также обсудили возможность открытия на основе мединститута Каракалпакстана учебного симуляционного курса для повышения квалификации врачей, борющихся с новой коронавирусной инфекцией. Для успешной реализации проекта Нацпалата планирует поставить необходимое современное оборудование, а также последние методики на основе международного опыта борьбы с пандемией.

Студенты в медицинском вузе
Sputnik / Александр Кондратюк
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В конце 2019 года представители Национальной палаты и Международного королевского колледжа Канады подписали меморандум о взаимопонимании для создания в Узбекистане возможности обучения медиков по канадским стандартам.

Напомним: в рамках бизнес-миссии российской госкорпорации ВЭБ.РФ в Узбекистане состоялась презентация экспортного проекта ООО "Эйдос-Медицина". Новые технологии призваны повысить качество образования студентов-медиков. Российский экспортный центр представил в Ташкенте передовые образцы медтехники, которая будет востребована в медицинских вузах республики и уже активно применяется в столичной медакадемии. Компания разрабатывает и производит высокотехнологичные медицинские симуляторы. Во время проведения мероприятия были представлены автономные и гибридные роботы: манекен новорожденного, подростка, фантом торса взрослого человека, а также симуляторы лапароскопии и ЭКГ.

Теги:
Обучение, Канада, Республика Каракалпакстан, Каракалпакстан, вуз, Медицина



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