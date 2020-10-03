Московские врачи осмотрели более 5 тысяч пациентов в Узбекистане

Московские специалисты побывали в десятках больниц, которые занимаются лечением COVID-19 и осмотрели более 5 тысяч пациентов, в том числе и пациентов, находящихся в реанимации и отделении интенсивной терапии

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Московские врачи во время миссии в Узбекистане осмотрели более 5 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По словам руководителя медицинской бригады - Константина Покровского - перед медиками стояла задача изучить эпидемиологическую обстановку в Узбекистане.

"Совместно с местными органами здравоохранения был разработан комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса в стране. Московские специалисты побывали в десятках больниц, которые занимаются лечением COVID-19 и осмотрели более 5 тысяч пациентов, в том числе и пациентов, находящихся в реанимации и отделении интенсивной терапии", - рассказал Покровский.

В шести городах (Ташкенте, Карши, Намангане, Фергане, Андижане, Термезе), а также отдаленных населенных пунктах работали 35 врачей. В состав бригады вошли врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты.

Отмечается, что столичные врачи корректировали тактику лечения, давали рекомендации по лекарственной терапии и респираторной поддержке пациентов.

Напомним, накануне в Узбекистане завершилась миссия группы российских врачей, прибывших в республику 18 сентября для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В рамках мероприятия, посвященного подведению итогов миссии российских медиков, руководителя делегации Константина Покровского и врача анестезиолога-реаниматолога Ирину Мачулину наградили нагрудным знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан".