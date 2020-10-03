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Национальная валюта Узбекистана — сум

Медработникам начнут выплачивать надбавки за выслугу лет

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201003/15108600/Medrabotnikam-nachnut-vyplachivat-nadbavki-za-vyslugu-let.html

Новый документ предполагает упразднение должности заместителя министра здравоохранения – генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее совершенствование системы государственного управления сферой здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минюста.

Что изменится: 

  • Будет введена должность заместителя министра здравоохранения – начальника Главного управления здравоохранения г.Ташкента;
  • Будет упразднена должность заместителя министра здравоохранения – генерального директора Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в соответствии с документом, министр здравоохранения Республики Каракалпакстан и главы управлений здравоохранения областей назначаются на должность и освобождаются от должности министром здравоохранения по согласованию соответственно с председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и хокимами областей.

Национальная валюта Узбекистана — сум
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В свою очередь руководители территориальных медицинских учреждений назначаются на должность и освобождаются от должности соответственно министром здравоохранения Республики Каракалпакстан, начальниками управлений здравоохранения областей и начальником Главного управления здравоохранения г.Ташкента по согласованию с министром здравоохранения и соответственно председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимами областей и г.Ташкента.

С 1 ноября 2020 года работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) в следующих размерах:

  • от 1 года до 3 лет – 0,3;
  • от 3 лет до 5 лет – 0,6;
  • от 5 лет до 10 лет – 0,8;
  • от 10 лет до 15 лет – 1;
  • от 15 лет до 20 лет – 1,2;
  • свыше 20 лет – 1,5.

Напомним, неделю назад в Узбекистане изменили порядок поощрения медперсонала в период пандемии. Правительство приняло постановление, в соответствии с которым специальные стимулирующие выплаты врачам, руководящему и среднему медицинскому персоналу, провизорам-фармацевтам, дезинфекторам и младшему медицинскому персоналу выплачиваются 1 раз в месяц с учетом рабочей нагрузки не менее 8 часов за каждый 30-дневный период с переводом на работу в ежедневном порядке.

Теги:
выплата, медики, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение



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