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Пограничник на смотровой вышке. Граница Кыргызстана

Кыргызстанцы могут свободно въезжать в Узбекистан, заявили в Ташкенте

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201006/15125758/Kyrgyzstantsy-mogut-svobodno-vezzhat-v-Uzbekistan-zayavili-v-Tashkente.html

Ранее появилась информация о том, что РУз ввела ограничения на въезд в республику для граждан КР и третьих стран. 

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Жители Кыргызстана могут свободно пересекать границу с Узбекистаном, ограничения для граждан третьих стран сохранено из-за карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, сообщил представитель пограничных войск (ПВ) Службы государственной безопасности РУз.

Ранее Sputnik Кыргызстан написал, что Узбекистан с 6 октября ввел ограничения на въезд в республику для граждан Кыргызстана и третьих стран. 

"У нас по линии погранвойск не введено никаких ограничений для жителей Кыргызстана", — сказал представитель ПВ в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что жители Узбекистана также могут беспрепятственно выезжать в Кыргызстан.

Собеседник агентства напомнил, что с 1 сентября был вновь восстановлен прежний режим пропуска на узбекско-кыргызской границе, которая была закрыта с весны из-за карантина по коронавирусу.

YouTube / RT на русском
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"Пока сохраняются ограничения для граждан третьих стран", — добавил представитель погранведомства.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент по итогам выборов, состоявшихся 4 октября. По данным Минздрава республики, в столкновениях пострадали 590 человек. Один погиб.

Шестого октября ЦИК КР признал итоги выборов недействительными.

Теги:
погранслужба, пограничники, госграница, граница, Кыргызстан, Узбекистан



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