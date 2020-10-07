Узбекистан закупил в РФ более 1 млн вакцин от гриппа — часть уже отправили в регионы

Считается, что вакцинация от гриппа эффективно снижает побочные эффекты в том числе при борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекистан заключил соглашение с российскими производителями противогриппозных вакцин на закупку более 1 миллиона доз препаратов от гриппа.

Об этом сообщили в Минздраве республики.

На данный момент, часть — 250 тысяч доз — уже поставили в регионы страны.

Еще 290 тысяч доз вакцины "Совигрипп" отправят до конца октября. Кроме того, в ноябре в Узбекистан будут поставлены 500 тысяч доз вакцины "Флю-М".

© Sputnik / Николай Хижняк Вакцинация от гриппа в Краснодаре

В сентябре власти республики планировали начать вакцинацию от гриппа и пневмонии, в первую очередь, среди учителей, сотрудников общеобразовательных школ и детсадов, а также медучреждений.

Всего до конца сентября рассчитывалось сделать прививку около 1,5 миллиону человек. По мнению многих специалистов, вакцина от сезонного гриппа помогает облегчить симптомы протекания COVID-19.

Между тем ранее в штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что переболевшим COVID-19 можно делать прививку от гриппа.

Правда, вакцина будет действовать только один год. Эта прививка поможет организму выработать иммунитет против некоторых штаммов гриппа на осенне-зимний период.

Однако есть противопоказания, при которых прививку от гриппа делать нельзя: если имеется заболевание ВИЧ и СПИД, наблюдается непереносимость и аллергическая реакция на компоненты вакцины, а также в период обострения неврологических заболеваний у детей.