В Ташкентской области будет образован филиал ТУИТ

Учителя, чьи ученики успешно закончили учебные курсы в рамках проекта "Один миллион программистов", будут ежегодно вознаграждаться в 20-кратном размере БРВ.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Глава государства подписал постановление, в соответствии с которым на базе действующих общеобразовательных школ в районах (городах) республики будут создаваться специализированные школы с углубленным изучением информатики и информационных технологий.

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В этом году планируется создать 14 базовых школ, а в 2021-2023 гг. 205 специализированных школ по стране.

С 2020/2021 учебного года предмет "Информатика и информационные технологии" в школах будет интегрирован с учебными программами проекта "Один миллион программистов". Учителя, чьи ученики успешно закончили учебные курсы в рамках данного проекта, будут ежегодно вознаграждаться в 20-кратном размере БРВ.

До 1 марта 2021-го будет внедрена Национальная система сертификации учителей по этому предмету.

С 1 сентября 2021 года учителям, которые имеют соответствующий сертификат об уровне владения цифровыми навыками, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 50 процентов их базовой тарифной ставки.

Также со следующего учебного года в Ташкентской области будет образован филиал Ташкентского университета информационных технологий.

В мае 2020-го Шавкат Мирзиёев призвал ускорить процесс внедрения электронных технологий в экономическую деятельность. Тогда глава государства поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий.