В Ташкентской области будет образован филиал ТУИТ

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Глава государства подписал постановление, в соответствии с которым на базе действующих общеобразовательных школ в районах (городах) республики будут создаваться специализированные школы с углубленным изучением информатики и информационных технологий.
В этом году планируется создать 14 базовых школ, а в 2021-2023 гг. 205 специализированных школ по стране.
С 2020/2021 учебного года предмет "Информатика и информационные технологии" в школах будет интегрирован с учебными программами проекта "Один миллион программистов". Учителя, чьи ученики успешно закончили учебные курсы в рамках данного проекта, будут ежегодно вознаграждаться в 20-кратном размере БРВ.
До 1 марта 2021-го будет внедрена Национальная система сертификации учителей по этому предмету.
С 1 сентября 2021 года учителям, которые имеют соответствующий сертификат об уровне владения цифровыми навыками, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 50 процентов их базовой тарифной ставки.
Также со следующего учебного года в Ташкентской области будет образован филиал Ташкентского университета информационных технологий.
В мае 2020-го Шавкат Мирзиёев призвал ускорить процесс внедрения электронных технологий в экономическую деятельность. Тогда глава государства поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий.