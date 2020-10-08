ЕБРР выделил Узбекистану 50 тысяч евро в рамках гуманитарной акции

В рамках борьбы с коронавирусом и его последствиями узбекистанцы, проживающие в Европе, организовали сбор средств совместно с общественным фондом Ezgu Amal. За 5 месяцев (с апреля по август) была собрана сумма в размее более 185 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. ЕБРР выделил грант в размере 50 тысяч евро в рамках совместной гуманитарной акции соотечественников зарубежом и фонда Ezgu Amal. Условием для получения помощи был сбор среди соотечественников такой же суммы.

В рамках борьбы с коронавирусом и его последствиями, узбекистанцы, проживающие в Европе, организовали сбор средств совместно с общественным фондом Ezgu Amal. За 5 месяцев (с апреля по август) была собрана сумма в эквиваленте более 185 тысяч долларов от частных доноров и организаций из десятков стран и из Узбекистана.

После того как необходимая сумма была собрана, ЕБРР принял решение о выделении гранта в размере 50 тысяч евро.

Средства направят на закупку оборудования для лечения онкобольных детей, на продуктовую помощь нуждающимся семьям в регионах страны, на закупку и передачу больницам кислородных концентраторов в рамках проекта "Дыши, Узбекистан" и на другие цели.

Россия также активно содействовала Узбекистану в борьбе с распространением опасного вируса на территории республики. Так, несколько дней назад в стране завершилась миссия группы российских врачей, прибывших в страну 18 сентября для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

А в середине сентября в Узбекистане также была завершена миссия первой группы медиков из России, состоящая из 40 специалистов. Они прибыли в страну для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. Российские врачи осуществляли профессиональную деятельность в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице.