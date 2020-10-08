С 1 ноября в Ташкентском метро перестанут использоваться жетоны

На всех станциях метрополитена столицы республики установлены стационарные валидаторы, посредством которых можно оплатить проезд единой транспортной картой и банковскими картами.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ташкентский метрополитен с начала ноября отказывается от жетонов и переходит на бесконтактную оплату, сообщили в пресс-службе Минтранса.

В настоящее время на всех станциях Ташкентского метрополитена установлены стационарные валидаторы, посредством которых можно оплатить проезд единой транспортной картой и банковскими картами.

Пополнить счет транспортных карт можно в кассах метро, ​​в пунктах продажи ежемесячных проездных билетов, через электронные платежные системы, а также посредством мобильного приложения ATTO.

Автоматизированная система, позволяющая осуществлять безналичную оплату за проезд, вводится в Ташкентском метрополитене с начала года. Ее внедрение осуществляется поэтапно.

Стационарные валидаторы уже установлены на турникетах на всех станциях (по одному автоматизированному контрольному пункту у каждого входа на станцию). В ближайшем будущем установят турникеты нового образца со считывающими устройствами для платежной системы.