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РГПУ имени Герцена

В Ташкенте начал работу филиал российского педагогического вуза

РГПУ имени Герцена
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201009/15154778/V-Tashkente-nachal-rabotu-filial-rossiyskogo-pedagogicheskogo-vuza.html

Сначала образовательный процесс будет вестись на русском языке, в дальнейшем - и на других языках, также впоследствии будет внедрена и заочная форма обучения.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент подписал постановление о создании филиала российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена" в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Одним из основных направлений деятельности учебного учреждения является подготовка высококвалифицированных педагогических кадров по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры в соответствии с международными образовательными стандартами.

В частности, учебное заведение будет осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и научно-педагогических кадров всех уровней.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Сначала образовательный процесс будет вестись на русском языке, в дальнейшем - и на других языках, также впоследствии будет внедрена и заочная форма обучения.

Студенты будут учиться в филиале вуза и на основе государственного гранта и на основе контракта. Размер оплаты будет определяться филиалом вуза по согласованию с Министерством дошкольного образования, Министерством высшего и среднего специального образования и российским вузом.

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Решение об открытии филиала было принято в ходе видеоконференции с участием представителей Министерства дошкольного образования, Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана и РГПУ.

Ожидается, что новое учебное заведение позволит усилить подготовку педагогических кадров для республики. В вузе также будет возможность пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку.




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