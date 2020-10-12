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Когда начнется традиционное обучение в лицеях - ответ министерства

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15162891/Kogda-nachnetsya-traditsionnoe-obuchenie-v-litseyakh---otvet-ministerstva.html

Среди родителей будут проведены опросы для определения сроков начала и формы образовательного процесса.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Академические лицеи, действующие при вузах Узбекистана, как ожидается, возобновят обучение в традиционной форме с 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

Отмечается, что окончательное заключение о готовности начала обучения в академических лицеях будет приниматься районными (городскими) Кенгашами народных депутатов.

После выполнения всех санитарных требований, а также положительного решения родителей и депутатов, объявят о готовности академических лицеев к образовательному процессу.

Среди родителей будут проведены опросы для определения сроков начала и формы образовательного процесса.

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При этом посещение учащимися учебного заведения необязательно. Столовые и буфеты работать не будут, поэтому каждый родитель может решить самостоятельно, посещать его ребенку учебное учреждение или остаться дома.

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Sputnik / Александр Кондратюк
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Ранее в Министерстве высшего и среднего специального образования сообщили предположительную дату начала очного обучения для первокурсников в вузах.

Отмечалось, что высшие учебные заведения планируют открыть свои двери для новичков с 12 октября в целях ознакомления с учебным учреждением, а также профессорско-преподавательским составом. Кроме того, учащимся разъяснят порядок обучения в дистанционном формате.

Теги:
Узбекистан, Обучение, Министерство высшего и среднего специального образования



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