В Ферганской области начнут выпускать медицинские изделия и технику

Совместный узбекско-южнокорейский проект будет запущен на базе предприятия в малой промышленной зоне в Ферганской области. На его реализацию выделят 13 млрд сумов из собственных средств и $3,2 млн зарубежных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. С начала следующего года в Ферганской области планируют наладить производство медицинских принадлежностей и оборудования, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

Совместный узбекско-южнокорейский проект будет запущен на базе предприятия в малой промышленной зоне в Багдадском районе Ферганской области. На его реализацию выделят 13 млрд сумов из собственных средств и $3,2 млн зарубежных инвестиций.

Проект будет осуществлен в три этапа. После освоения выпуска медтехники, на втором и третьем этапах планируется начать переработку молока и производство кондитерских изделий. После полного запуска предприятия в марте 2024 года общее количество новых рабочих мест составит 245.

Для справки: до 1 октября 2020 года от таможенных сборов были освобождены импортируемые концентраторы кислорода, пульсоксиметры и другие виды медтехники, а также биологически активные добавки, содержащие цинк, магний, селен или витамин D. Всего в перечень вошли 84 наименования медицинской техники и изделий медицинского назначения.