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В Ферганской области начнут выпускать медицинские изделия и технику

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15168621/V-Ferganskoy-oblasti-nachnut-vypuskat-meditsinskie-izdeliya-i-tekhniku.html

Совместный узбекско-южнокорейский проект будет запущен на базе предприятия в малой промышленной зоне в Ферганской области. На его реализацию выделят 13 млрд сумов из собственных средств и $3,2 млн зарубежных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. С начала следующего года в Ферганской области планируют наладить производство медицинских принадлежностей и оборудования, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию фармацевтической отрасли. 

Совместный узбекско-южнокорейский проект будет запущен на базе предприятия в малой промышленной зоне в Багдадском районе Ферганской области. На его реализацию выделят 13 млрд сумов из собственных средств и $3,2 млн зарубежных инвестиций.

Проект будет осуществлен в три этапа. После освоения выпуска медтехники, на втором и третьем этапах планируется начать переработку молока и производство кондитерских изделий. После полного запуска предприятия в марте 2024 года общее количество новых рабочих мест составит 245. 

© Sputnik / Алексей Куденко
Для создания резерва лекарств планируется выделить первые 10 млрд сумов

Для справки: до 1 октября 2020 года от таможенных сборов были освобождены импортируемые концентраторы кислорода, пульсоксиметры и другие виды медтехники, а также биологически активные добавки, содержащие цинк, магний, селен или витамин D. Всего в перечень вошли 84 наименования медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Теги:
производство, Ферганская область, медицинское оборудование



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