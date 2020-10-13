Кирпичный цех в Хорезмской области незаконно использовал газ на 440 млн сумов

Специалисты обнаружили дополнительный газовый кран, через который осуществлено подключение к газорегуляторному пункту (ГРП). Пломба на нем была сорвана.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники управления по исполнению антикоррупционной политики и рационального использования природных ресурсов АО "Худудгазтаъминот", а также специалисты филиала газоснабжения "Худудгаз Хоразм" провели рейд по выявлению незаконных подключений к системе газоснабжения в регионе, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

На территории одного из предприятий было обнаружено 20 камер для обжига кирпича, пять из которых использовались незаконно. В частности, в неучтенных камерах использовался газ без разрешительных документов. Специалисты обнаружили дополнительный газовый кран, через который осуществлено подключение к газорегуляторному пункту (ГРП). Пломба на нем была сорвана.

Грубые нарушения правил пользования природным газом были обнаружены и в действующей при этом предприятии столовой.

Согласно проектной документации, точка общественного питания должна была быть газифицирована металлическими трубами, фактически же - были подведены полиэтиленовые трубы и установлено самодельное оборудование с 12 конфорками для приготовления пищи.

В качестве вещественных доказательств были изъяты резиновые шланги, использованные для подключения газа к ГРП, 3 горелки, а также образцы кирпичей для проведения экспертизы.

Ущерб газоснабжающим организациям составил 440,8 миллионов сумов.

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В настоящее время предприятие отрезано от системы газоснабжения. Все материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.