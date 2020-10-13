23:44 13 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Счетчик газа

Кирпичный цех в Хорезмской области незаконно использовал газ на 440 млн сумов

© Flickr / Eddie~S
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15178284/Kirpichnyy-tsekh-v-Khorezmskoy-oblasti-nezakonno-ispolzoval-gaz-na-440-mln-sumov.html

Специалисты обнаружили дополнительный газовый кран, через который осуществлено подключение к газорегуляторному пункту (ГРП). Пломба на нем была сорвана.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники управления по исполнению антикоррупционной политики и рационального использования природных ресурсов АО "Худудгазтаъминот", а также специалисты филиала газоснабжения "Худудгаз Хоразм" провели рейд по выявлению незаконных подключений к системе газоснабжения в регионе, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Газовый счетчик
© Sputnik / Стрингер
В Ферганской области выявлено хищение газа на 1,35 млрд сумов

На территории одного из предприятий было обнаружено 20 камер для обжига кирпича, пять из которых использовались незаконно. В частности, в неучтенных камерах использовался газ без разрешительных документов. Специалисты обнаружили дополнительный газовый кран, через который осуществлено подключение к газорегуляторному пункту (ГРП). Пломба на нем была сорвана.

Грубые нарушения правил пользования природным газом были обнаружены и в действующей при этом предприятии столовой.

Согласно проектной документации, точка общественного питания должна была быть газифицирована металлическими трубами, фактически же - были подведены полиэтиленовые трубы и установлено самодельное оборудование с 12 конфорками для приготовления пищи.

В качестве вещественных доказательств были изъяты резиновые шланги, использованные для подключения газа к ГРП, 3 горелки, а также образцы кирпичей для проведения экспертизы.

Ущерб газоснабжающим организациям составил 440,8 миллионов сумов.

Обнаружены хищения природного и сжиженного газа более чем на 5 млрд сумов >>

В настоящее время предприятие отрезано от системы газоснабжения. Все материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Теги:
Узбекистан, Минэнерго, Ургенч, Газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область и ознакомился с работами по восстановлению региона после обрушившегося на него в мае 2020 года стихийного бедствия.
Жизнь после наводнения: как восстанавливается Сырдарьинская область
Высший пилотаж: самолеты Ту-160 и Ту-95МС показали дозаправку в воздухе – видео
Иностранные предприятия в Узбекистане
Работайте у нас, как дома: иностранные предприятия в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться