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Что нельзя делать перед вакцинацией от COVID-19 — Роспотребнадзор

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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На этом этапе клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают некоторые особенности своего самочувствия.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Перед тем как сделать прививку от коронавируса, необходимо предупредить врачей об имеющихся заболеваниях.

Скрывать наличие болезни перед вакцинацией от COVID-19 ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"На этом этапе (клинических испытаний. — Прим. ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией", — заявил он.

Между тем зачастую после вакцинации у граждан могут появляться незначительные симптомы: повышенная температура, слабость, покраснения и боли в месте инъекции. Все это очень индивидуально и быстро проходит, отметил Горелов.

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Все возможные побочные эффекты перечислены в аннотации к препарату. 

Первая в мире вакцина, разработанная российскими учеными из НИЦЭМ им. Гамалеи, была зарегистрирована в августе. Она получила название "Спутник V".

Между тем также завершились клинические испытания второго препарата от коронавируса. Минздрав уже приступил к его регистрации.

Теги:
Роспотребнадзор, Вакцина, вакцинация, пандемия, коронавирус



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