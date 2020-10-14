Тюрденев: избрание Узбекистана в Совет ООН - новый трек для совместной работы

Как подчеркнул посол в интервью, общими усилиями с Узбекистаном и другими странами-партнерами удастся преобразовать Совет в эффективный и действенный инструмент поощрения и защиты прав человека во всем мире.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев прокомментировал в интервью ИА Dunyo новость об избрании Узбекистана в Совет ООН по правам человека.

Этот факт, по словам дипломата, свидетельствует о широком признании вклада Узбекистана и России в налаживание взаимоуважительного и деполитизированного диалога по актуальным вопросам правозащитной повестки дня в рамках органов системы ООН. Таким образом появился дополнительный трек для совместной тесной работы на международной арене.

Российская Федерация рассматривает Совет по правам человека в качестве ключевого органа в рамках системы ООН, отметил Тюрденев.

Как подчеркнул посол в интервью, общими усилиями с Узбекистаном и другими странами-партнерами удастся преобразовать Совет в эффективный и действенный инструмент поощрения и защиты прав человека во всем мире, чья работа строилась бы на принципах универсальности, неизбирательности, объективности, равного отношения ко всем категориям прав человека и уважения к культурному и цивилизационному разнообразию.