Власти опровергли информацию об ограничении движения транспорта на выходных

В Узбекистане не планируют вводить дополнительные ограничительные меры. Данная информация, распространившаяся в соцсети, является ложной.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Telegram-канале республиканской спецкомиссии появилось опровержение недостоверной информации, распространившейся несколько дней назад в социальных сетях и мессенджере. Согласно непроверенным сведениями, карантинные меры будут ужесточены, а движение транспорта в выходные дни с 25 октября 2020 года - ограничено.

"Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - отметили в спецкомиссии.

В апреле в Коканде было возбуждено уголовное дело в отношении депутата городского Кенгаша, который распространял ложную информацию о коронавирусе. Он опубликовал в соцсетях фейковые данные о двоих зараженных COVID-19 в Коканде.

За фейки о COVID-19 в республике теперь можно получить суровое наказание вплоть до трех лет лишения свободы.