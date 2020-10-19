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Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

Власти опровергли информацию об ограничении движения транспорта на выходных

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (915)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201019/15211310/Vlasti-oprovergli-informatsiyu-ob-ogranichenii-dvizheniya-transporta-v-vykhodnye-dni.html

В Узбекистане не планируют вводить дополнительные ограничительные меры. Данная информация, распространившаяся в соцсети, является ложной.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Telegram-канале республиканской спецкомиссии появилось опровержение недостоверной информации, распространившейся несколько дней назад в социальных сетях и мессенджере. Согласно непроверенным сведениями, карантинные меры будут ужесточены, а движение транспорта в выходные дни с 25 октября 2020 года - ограничено.

"Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - отметили в спецкомиссии.

В апреле в Коканде было возбуждено уголовное дело в отношении депутата городского Кенгаша, который распространял ложную информацию о коронавирусе. Он опубликовал в соцсетях фейковые данные о двоих зараженных COVID-19 в Коканде.

За фейки о COVID-19 в республике теперь можно получить суровое наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (915)
Теги:
выходные, Узбекистан, опровержение, Карантин, коронавирус



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