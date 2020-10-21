Узбекистанцев начнут штрафовать за ношение холодного оружия без чехла

Кроме того, предусмотрен запрет на оборот предметов, недопустимых для использования в качестве гражданского и служебного оружия на территории республики.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана одобрили изменения, которые планируется внести в Уголовный и Административный кодексы РУз для совершенствования законодательства об общественной безопасности. Об этом сообщили в высшем органе госвласти.

Таким образом, за ношение предметов, используемых в качестве холодного оружия без чехла в общественных местах, в профессиональной деятельности или на занятиях спортом либо в хозяйственно-бытовых целях, будут штрафовать в размере от половины до одной БРВ.

К тому же в Сенате отмечают, что будет установлен штраф в размере от одной до пяти БРВ за правонарушения, связанные с ношением гражданского и холодного оружия. Оштрафовать могут за его применение в общественных местах, а также в случаях, не связанных с использованием в охоте, профессиональной и спортивной деятельностях, или хозяйственно-бытовых целях.

Кроме того, предусмотрен запрет на оборот экземпляров, недопустимых для использования в качестве гражданского и служебного оружия на территории республики.

Отмечается, что также будут внесены изменения и дополнения в закон "Об оружии". В частности, вводится понятие, обозначающее предметы, используемые в качестве холодного оружия. В перечень войдут изготовленные промышленным или самодельным путем клинковые, режущие изделия (ножи, штыри), а также вещи, которые при применении физической силы могут нанести вред (бейсбольные биты, биты для игр софтбол).

Помимо этого, вводится норма, запрещающая ношение предметов, применяемых в качестве холодного оружия в открытом (незачехленном) виде в общественных местах, в том числе в транспорте.

Напомним: в январе текущего года в Узбекистане был обнародован проект постановления правительства, согласно которому установлены размеры сборов за выдачу разрешения на оружие от 10% БВР (22,3 тыс. сумов) до 100% БРВ (223 тыс. сумов).