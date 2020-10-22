Школьники и студенты из стран СНГ проверят, понимают ли они Россию

Проект реализуют Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" и Астраханский государственный технический университет при поддержке Фонда президентских грантов.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Онлайн-квест для школьников и студентов из стран СНГ "Учимся понимать Россию — учимся понимать друг друга" пройдет 26 октября–6 ноября на платформе eTutorium.

Проект реализуют Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" и Астраханский государственный технический университет при поддержке Фонда президентских грантов.

Участие в виртуальном квесте примут более 100 школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет из стран Каспийского региона и Центральной Азии, а их наставниками станут эксперты из Астрахани и Москвы — ведущие филологи, историки и краеведы.

Ребят ждут онлайн-лекции и практические занятия по работе с информационными порталами российских музеев, театров, библиотек, а также проектная работа. Они будут самостоятельно искать так называемые культурные скрепы: традиции, тексты, культурные символы и знаки.