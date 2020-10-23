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ДТП на малой кольцевой дороге в Ташкенте

В ГУВД предложили устанавливать знаки, предупреждающие об опасности ДТП

Facebook / Дильшод Насыров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201023/15249470/V-GUVD-predlozhili-ustanavlivat-znaki-preduprezhdayuschie-ob-opasnosti-DTP.html

Планируется установить такие знаки на дорогах столицы в качестве эксперимента, чтобы участники дорожного движение смогли на практике оценить его полезность.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Управлении безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента изучают целесообразность внедрения нового дорожного знака – "Участок дороги с большой концентрацией ДТП".

Знак предупредит водителей и пешеходов о приближении к участку дороги с высокой вероятностью возникновения ДТП.

Оценивать степень опасности дороги будут на основе статистики. В частности, к местам повышенной концентрации ДТП будут отнесены те участки, на которых произошло более трех аварий за прошедший квартал, повлекших за собой телесные повреждения или летальный исход участников.

Утренний туман по дороге
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Новый знак будет представлять собой треугольный знак белого цвета, окаймленный красным цветом с черной точкой посредине.

Под ним предполагается установка прямоугольной разъяснительной таблички с графическим  изображением столкновения двух автомобилей либо автомобиля и пешехода – в зависимости от характера имевшихся ДТП на данном участке.

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Знак будет устанавливаться за 100-150 метров до опасной зоны, что даст участникам дорожного движения время на принятие мер. Водителю необходимо будет снизить скорость, более взвешенно подойти к совершению каких-либо маневров либо вовсе отказаться от них. Пешеходу предупреждение позволит отнестись к переходу дороги более внимательно и осторожно.

Теги:
дорожный знак, ДТП, ГУВД Ташкента



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