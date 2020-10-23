В ГУВД предложили устанавливать знаки, предупреждающие об опасности ДТП

Планируется установить такие знаки на дорогах столицы в качестве эксперимента, чтобы участники дорожного движение смогли на практике оценить его полезность.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Управлении безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента изучают целесообразность внедрения нового дорожного знака – "Участок дороги с большой концентрацией ДТП".

Знак предупредит водителей и пешеходов о приближении к участку дороги с высокой вероятностью возникновения ДТП.

Оценивать степень опасности дороги будут на основе статистики. В частности, к местам повышенной концентрации ДТП будут отнесены те участки, на которых произошло более трех аварий за прошедший квартал, повлекших за собой телесные повреждения или летальный исход участников.

Новый знак будет представлять собой треугольный знак белого цвета, окаймленный красным цветом с черной точкой посредине.

Под ним предполагается установка прямоугольной разъяснительной таблички с графическим изображением столкновения двух автомобилей либо автомобиля и пешехода – в зависимости от характера имевшихся ДТП на данном участке.

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Знак будет устанавливаться за 100-150 метров до опасной зоны, что даст участникам дорожного движения время на принятие мер. Водителю необходимо будет снизить скорость, более взвешенно подойти к совершению каких-либо маневров либо вовсе отказаться от них. Пешеходу предупреждение позволит отнестись к переходу дороги более внимательно и осторожно.