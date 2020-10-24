Сектор энергетики Узбекистана подвергнется масштабным реформам

Во время встречи были обсуждены "дорожные карты" по реструктуризации электроэнергетического и нефтегазового отраслей.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Накануне в Ташкенте состоялась беседа за круглым столом, посвящённая реформированию сектора энергетики в стране. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики и ряда международных финансовых институтов. Об этом сообщают в пресс-службе Минэнерго.

Пресс-служба "Минэнерго" Круглый стол "Реформирование сектора энергетики в Узбекистане"

Во время встречи были обсуждены "дорожные карты" по реструктуризации электроэнергетического и нефтегазового отраслей, в подготовке которых принимали участие международные эксперты и консультанты Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.

"Самое важное – это возможность через <...> плодотворное партнерство внедрить в нашей стране лучшие, современные, эффективные мировые практики", - подчеркнул министр энергетики Алишер Султанов в ходе заседания.

Масштабные реформы, предпринятые сегодня в энергетическом секторе республики, в будущем помогут внедрить современные методы корпоративного управления и поспособствуют поэтапному переходу на рыночные механизмы. Также они позволят повысить качество услуг по гарантированной поставке потребителям доступной электроэнергии и природного газа.

Напомним: в октябре текущего года, согласно постановлению Кабмина, при Министерстве энергетики Узбекистана был создан Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения. Основная цель некоммерческой организации — привлечение инвестиций и финансирование реализации проектов энергоэффективности в отраслях экономики, социальной сфере, а также в жилищах населения.