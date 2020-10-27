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Дети в медицинских масках

В каких случаях коронавирус COVID-19 опасен для детей — Минздрав РУз

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201027/15271339/V-kakikh-sluchayakh-koronavirus-COVID-19-opasen-dlya-detey--Minzdrav-RUz.html

У маленьких пациентов примерно через 2-3 недели симптомы могут проявиться в виде увеличения лимфатических узлов, лихорадки, сыпи, конъюнктивита, отека ладоней и подошв ног.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Бытует мнение, что коронавирусная инфекция у детей протекает в легкой форме, поэтому для них она менее опасна. Однако в Министерстве здравоохранения Узбекистана пояснили, что некоторым мальчикам и девочкам COVID-19 может причинить значительный вред. 

Заболевания, ухудшающие протекание коронавируса у детей:

  • нарушения развития;
  • проблемы с эндокринной системой;
  • аллергия;
  • онкологические патологии;
  • иммунодефицит.

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Отмечается, что у маленьких пациентов с пониженной иммунной системой новая коронавирусная инфекция проходит гораздо тяжелее, чем у здоровых детей. В таких случаях родители обязаны следить за здоровьем ребенка даже после болезни.

"Одним из осложнений коронавируса у детей является синдром мультикультурности - отложенный иммунологический ответ на COVID 19. Это состояние, которое может возникнуть у ребенка независимо от того, является ли заболевание симптоматическим или бессимптомным", - информируют в Минздраве.

В министерстве также добавили, что примерно через 2-3 недели симптомы могут проявиться в виде увеличения лимфатических узлов, лихорадки, сыпи, конъюнктивита, отека ладоней и подошв ног. В таких ситуация рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу и госпитализировать ребенка для дальнейшего обеследования и лечения.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, дети, коронавирус, Узбекистан



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