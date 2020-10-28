В Uzbekistan Airways объявили о скидках для пенсионеров на внутренние рейсы

При покупке билетов в филиале авиакомпании или у агентов по продаже на территории республики необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст пассажира.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В преддверии "Месяца туризма для пожилых" пассажирам пенсионного возраста будут предоставлены скидки на внутренние рейсы в период с 1 по 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

"Скидка в размере 25% предоставляется от тарифов бизнес и экономического (за исключением рекламных тарифов) классов обслуживания мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, являющимися гражданами Республики Узбекистан", - информируется в релизе.

В авиакомпании отмечают, что при покупке билетов в филиале Uzbekistan airways sales или у агентов по продаже на территории республики необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст пассажира.

Ранее в Uzbekistan Airways уже предоставляли скидки в 50% для пенсионеров в честь празднования Навруза в период с 21 по 23 марта.

Напомним: в связи с угрозой распространение новой коронавирусной инфекции в республике с 16 марта было приостановлено транспортное пассажирское сообщение с другими странами, а с 27 марта — внутри страны.