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Узбекистанцам помогут с оборудованием для реабилитации после коронавируса

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (933)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15274678/Uzbekistantsam-pomogut-s-oborudovaniem-dlya-reabilitatsii-posle-koronavirusa.html

Указанное оборудование будет предоставляться во временное и безвозмездное пользование из медицинских учреждений Министерства здравоохранения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Узбекистане для переболевших коронавирусом и нуждающихся в реабилитации будут выдавать на дом кислородные концентраторы и пульсоксиметры, сообщил РИА Новости представитель оперштаба.

"Пациентам, которые прошли лечение от коронавируса, но при этом нуждаются в реабилитации в домашних условиях, будут выдавать пульсоксиметры и кислородные концентраторы", - сказал представитель оперштаба. Он уточнил, что данное решение утверждено Республиканской спецкомиссией по борьбе с COVID-19.

Указанное оборудование будет предоставляться во временное и безвозмездное пользование из медицинских учреждений Министерства здравоохранения Узбекистана.

Он добавил, что в ближайшее время будет разработан порядок оказания такой помощи.

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Напомним, в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 66 037 (+93). В стране от коронавируса выздоровели 63 165 человек. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 2 315.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (933)
Теги:
Реабилитация, лечение, пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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