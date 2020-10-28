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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Перелеты между Ташкентом и Душанбе возобновятся не ранее 1 января 2021 года

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15277806/Perelety-mezhdu-Tashkentom-i-Dushanbe-vozobnovyatsya-ne-ranee-1-yanvarya-2021-goda.html

В правительстве Таджикистана отметили, что сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 не позволяет принять быстрое и окончательное решение. 

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На днях власти Узбекистана и Таджикистана обсуждали возможность восстановления авиарейсов между Ташкентом и Душанбе в конце октября, но позже дата была передвинута на 2 декабря.

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Как сообщает новостное агентство "Азия-Плюс", теперь в правительстве двух стран рассматривается новый срок – 1 января 2021 года.

Отмечается, что сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 не позволяет принять быстрое и окончательное решение. 

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Агентство гражданской авиации Таджикистана уже получило добро на возобновление авиарейсов в Ташкент. 

"Соответствующее решение есть и у узбекских коллег, но точная дата начала авиасообщения пока неизвестна. Перед началом полетов надо уточнить и определить все моменты: какие авиакомпании будут летать, по какому графику, вопросы, связанные с пандемией", – пояснили в агентстве. 

Известно, что в ближайшие дни будет организована онлайн-встреча представителей авиации Таджикистана и Узбекистана, в рамках которой утвердят точную дату первого полета и график рейсов по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе.




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