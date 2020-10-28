Перелеты между Ташкентом и Душанбе возобновятся не ранее 1 января 2021 года

В правительстве Таджикистана отметили, что сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 не позволяет принять быстрое и окончательное решение.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. На днях власти Узбекистана и Таджикистана обсуждали возможность восстановления авиарейсов между Ташкентом и Душанбе в конце октября, но позже дата была передвинута на 2 декабря.

Как сообщает новостное агентство "Азия-Плюс", теперь в правительстве двух стран рассматривается новый срок – 1 января 2021 года.

Отмечается, что сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 не позволяет принять быстрое и окончательное решение.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Агентство гражданской авиации Таджикистана уже получило добро на возобновление авиарейсов в Ташкент.

"Соответствующее решение есть и у узбекских коллег, но точная дата начала авиасообщения пока неизвестна. Перед началом полетов надо уточнить и определить все моменты: какие авиакомпании будут летать, по какому графику, вопросы, связанные с пандемией", – пояснили в агентстве.

Известно, что в ближайшие дни будет организована онлайн-встреча представителей авиации Таджикистана и Узбекистана, в рамках которой утвердят точную дату первого полета и график рейсов по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе.