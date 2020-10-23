Ташкент возобновит авиасообщение с Душанбе

Согласно предварительному расписанию, самолеты начнут осуществлять полеты между столицами двух государств с 28 октября.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Узбекские и таджикские власти договорились восстановить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе, сообщили в Министерстве транспорта.

Авиасообщение между столицами двух государств было приостановлено 16 марта текущего года в связи с распространением COVID-19 в Узбекистане.

Согласно предварительному расписанию самолетов, маршрут из Ташкента в Душанбе возобновиться с 28 октября и будет осуществляться по средам, один раз в неделю. В обратном направлении полеты также начнут проводиться еженедельно, по четвергам.

Ранее правительство Таджикистана планировало восстановить перелеты с некоторыми городами Узбекистана с 1 июля, однако из-за нестабильной эпидемиологической обстановки решение было приостановлено.

Отметим, что воздушное сообщение между Узбекистаном и Россией пока не возобновлено. Регулярные международные перелеты смогут осуществляться только после урегулирования ситуации с новой коронавирусной инфекцией. На днях в оперативном штабе РФ информировали о восстановлении авиасообщения еще с тремя государствами — Сербией, Кубой и Японией.