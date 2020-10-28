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Сколько власти выделят из бюджета на закупку вакцин и борьбу с COVID в 2021 году

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15278921/Skolko-vlasti-vydelyat-iz-byudzheta-na-zakupku-vaktsin-i-borbu-s-COVID-v-2021-godu.html

Ранее Узбекистан предложил компаниям РФ совместно испытать российскую вакцину. Специалисты также ведут переговоры о проведении третьей фазы клинических исследований вакцин, разработанных в Китае.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Власти Узбекистана предложили выделить в 2021 году на борьбу с пандемией и закупку вакцин 3,43 триллиона сумов из госбюджета. 

© Sputnik / AFK Sistema
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Об этом говорится в соответствующем законопроекте. Эти деньги будут перечислены Министерству финансов как распределителю первичных бюджетных средств.

Всего в следующем году ведомству будет направлено 54,35 триллиона сумов.

Кроме того, в законопроекте прописано, что выделенные средства должны быть применены именно в 2021-м. В случае остатка не допускается их продление на 2022 год. 

Ранее в Минздраве республики заявляли о намерении провести испытание российских и китайских вакцин против COVID-19. 

Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, Министерство финансов, Бюджет, пандемия, коронавирус



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