Сколько власти выделят из бюджета на закупку вакцин и борьбу с COVID в 2021 году

Ранее Узбекистан предложил компаниям РФ совместно испытать российскую вакцину. Специалисты также ведут переговоры о проведении третьей фазы клинических исследований вакцин, разработанных в Китае.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Власти Узбекистана предложили выделить в 2021 году на борьбу с пандемией и закупку вакцин 3,43 триллиона сумов из госбюджета.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте. Эти деньги будут перечислены Министерству финансов как распределителю первичных бюджетных средств.

Всего в следующем году ведомству будет направлено 54,35 триллиона сумов.

Кроме того, в законопроекте прописано, что выделенные средства должны быть применены именно в 2021-м. В случае остатка не допускается их продление на 2022 год.

Ранее в Минздраве республики заявляли о намерении провести испытание российских и китайских вакцин против COVID-19.