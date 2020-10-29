Вслед за UzAirways о скидках на билеты пенсионерам объявили в "Узбекистон темир йуллари"

Скидка составит 10% от стоимости тарифа для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Акция будет действовать на поезда внутреннего сообщения (исключение составят электропоезда Afrosiyob).

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В преддверии "Месяца туризма для пожилых" пассажирам пенсионного возраста будут предоставлены скидки на внутренние рейсы в период с 1 по 30 ноября.

К акции ранее присоединились в Uzbekistan Airways: в компании обещали сделать скидку в размере 25% мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет.

Теперь о льготах для пожилых граждан объявили и в АО "Узбекистон темир йуллари".

"В соответствии с утвержденной программой мер по совершенствованию системы поддержки престарелых людей со стороны государства, АО O’ztemiryo’lyo’lovchi с 1 по 30 ноября 2020 года устанавливает скидки от стоимости тарифа в размере 10% для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на поезда внутригосударственного сообщения (на все категории вагонов, кроме высокоскоростного электропоезда Afrosiyob)", — говорится в сообщении компании.

Также гражданам напомнили: на территории вокзалов и в вагонах поездов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.