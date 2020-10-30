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Ташкент предложил Сеулу создать кластер по созданию вакцин против COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15294815/Tashkent-predlozhil-Seulu-sozdat-klaster-po-sozdaniyu-vaktsin-protiv-COVID-19.html

Президент также отметил важность узбекско-корейского сотрудничества в организации современных лабораторий и модернизации пунктов санитарного пограничного контроля.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Узбекистан предлагает Южной Корее создать фармацевтический кластер по выпуску вакцин против коронавируса и систем точного диагностирования инфекции, заявил Шавкат Мирзиёев.

"Благодарю наших корейских и других партнеров за поддержку в борьбе с этим заболеванием в Узбекистане. Предлагаем продолжить совместную работу по разработке эффективных вакцин и сывороток, систем быстрого и точного диагностирования заболеваний на базе фармацевтического кластера, создаваемого совместно с корейскими компаниями", - сказал глава государства.

Президент также отметил важность узбекско-корейского сотрудничества в организации современных лабораторий и модернизации пунктов санитарного пограничного контроля, подготовки квалифицированных врачей, создания предприятий по утилизации медицинских отходов, внедрения интегрированной системы мониторинга и раннего прогнозирования эпидемиологической ситуации в Центральной Азии.

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Шавкат Мирзиёев 30 октября выступил с докладом на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества в Сеуле в формате видеоконференции.

 

Теги:
Южная Корея, пандемия, коронавирус, Сеул, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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