Ташкент предложил Сеулу создать кластер по созданию вакцин против COVID-19

Президент также отметил важность узбекско-корейского сотрудничества в организации современных лабораторий и модернизации пунктов санитарного пограничного контроля.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Узбекистан предлагает Южной Корее создать фармацевтический кластер по выпуску вакцин против коронавируса и систем точного диагностирования инфекции, заявил Шавкат Мирзиёев.

"Благодарю наших корейских и других партнеров за поддержку в борьбе с этим заболеванием в Узбекистане. Предлагаем продолжить совместную работу по разработке эффективных вакцин и сывороток, систем быстрого и точного диагностирования заболеваний на базе фармацевтического кластера, создаваемого совместно с корейскими компаниями", - сказал глава государства.

Президент также отметил важность узбекско-корейского сотрудничества в организации современных лабораторий и модернизации пунктов санитарного пограничного контроля, подготовки квалифицированных врачей, создания предприятий по утилизации медицинских отходов, внедрения интегрированной системы мониторинга и раннего прогнозирования эпидемиологической ситуации в Центральной Азии.

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Шавкат Мирзиёев 30 октября выступил с докладом на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества в Сеуле в формате видеоконференции.