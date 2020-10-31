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В Намангане планируют построить медцентр по итальянским технологиям

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
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По предварительным расчетам, итальянская компания Opera инвестирует в создание центра порядка 12 млн евро.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Представители Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан обсудили с руководством итальянской компании Opera вопросы внедрения современных технологий в систему медобеспечения Узбекистана, сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу палаты.

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Стороны обсудили возможности и конкретные направления сотрудничества по проекту строительства Эндокринологического центра по итальянским технологиям в Намангане. Одна из инноваций в нем – создание мобильных бригад для эндокринологического обследования "по требованию" – то есть там, где есть для этого потребность.

В ходе переговоров обсуждены такие этапы проекта, как создание головного Эндокринологического центра с современными операционными залами, всеми условиями для пациентов, а также прибывающих с ними членов семьи, для чего планируется строительство отеля. Следующее направление – мобильные бригады, а также сеть специализированных эндокринологических поликлиник по всей стране.

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Была отмечена важность привнесения лучшего международного опыта не только в лечении больных, но и в их обучение образу жизни, в том числе, при сахарном диабете.

По предварительным расчетам, Opera инвестирует в данный проект порядка 12 млн евро.

В ходе переговоров обсуждены другие проекты, которые могут быть реализованы в рамках партнерства Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан и итальянской компании Opera.

Подчеркивали, что у Узбекистана имеется большой потенциал в направлении медицинского туризма. Страна может стать таким центром в здравоохранении для своего региона, играть ведущую роль в медицине Центральной Азии.

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, Италия, здравоохранение



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