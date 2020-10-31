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Узбекский паспорт

Постоянную регистрацию в столице и столичной области разрешили оформлять онлайн

Галина Сапаева / «Газета.uz»
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201031/15297428/Postoyannuyu-registratsiyu-v-stolitse-i-stolichnoy-oblasti-razreshili-oformlyat-onlayn.html

Стоимость услуги составляет 2% от БРВ, при обращении за получением государственной услуги через Единый портал, госпошлина уплачивается в размере 90% от суммы.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Теперь узбекистанцы могут получить постоянную регистрацию в Ташкенте и Ташкентской области онлайн. Такая услуга появилась в разделе "Гражданство" на ЕПИГУ.

Узбекский паспорт
Галина Сапаева / «Газета.uz»
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Нововведение доступно для тех, кто имеет жилье, приобретенное в соответствии с законодательством, а также для тех, у кого уже есть регистрация по месту постоянного проживания в Ташкенте, если эти граждане обращаются по вопросу регистрации по месту постоянного проживания по другому адресу в Ташкенте и Ташкентской области. 

Услуга также доступна жителям, имеющим регистрацию по месту постоянного проживания в Ташкентской области, – в случае их обращения по вопросу регистрации по месту постоянного проживания по другому адресу в Ташкентской области.

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Услуга автоматизирована, срок ее оказания не должен превышать 1 рабочий день.

Стоимость составляет 2% от БРВ, при обращении за получением государственной услуги через Единый портал, госпошлина уплачивается в размере 90% от суммы.

Месяц назад в Узбекистане Министерству внутренних дел до 1 января 2021 года поручено создать механизм, дающий возможность удаленной оплаты через биллинговую систему государственной пошлины за услуги по регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кабинетом Министров уже принято постановление "О мерах по упрощению процедуры регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан".

Теги:
онлайн, Ташкентская область, Ташкент, Регистрация



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