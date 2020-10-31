Коронавирус в Узбекистане: главное на 31 октября

Лечение в инфекционных учреждениях продолжают 2 193 пациента с положительным диагнозом. Общее число выздоровевших составляет 64 124 человека или 96% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Наиболее заметные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика по COVID-19 в республике

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту за весь период распространения COVID-19 в Узбекистане выявлено 66 883 инфицированных опасным вирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях продолжают 2 193 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 64 124 человека или 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 566.

О здравоохранении - на одном языке

Президент Турции провел встречу с министрами здравоохранения тюркоязычных стран. Участие в дискуссии принял и глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов.

В рамках заседания говорили о необходимости в условиях пандемии можно еще более укреплять сотрудничество между странами, разделять ресурсы, используемые в борьбе с болезнью, и вместе противостоять вирусу.

Полмиллиона евро - на поддержку Италии

Известный предприниматель и меценат Алишер Усманов направил итальянскому острову Сардиния 500 тысяч евро в качестве помощи в борьбе с пандемией.

"Мой скромный вклад — это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще 500 тысяч евро на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле. Прошу вас направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья и жизни ваших соотечественников", - отметил миллиардер в своем послании.

Итальянская компания готова вложиться в строительство медучреждения

А тем временем, инвесторы из Италии готовы вложить порядка 12 млн евро в реализацию проекта по создани. эндокринного центра в Наманганской области.

Основной акцент - на мобильность медицинских бригад. В условиях пандемии, отмечали авторы проекта, это требование остается наиболее значимым.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 45,71 миллиона, скончались 1,19 миллиона человек, выздоровели — 33,15 миллиона.