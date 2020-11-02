В Южной Корее открылась первая Ассоциация узбекистанцев

Созданная организация будет оказывать необходимую практическую помощь соотечественникам, находящимся далеко от Сеула.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В городе Кванджу состоялась церемония открытия Ассоциации узбекистанцев в Южной Корее. Об этом сообщили в ИА "Дунё".

В мероприятии приняли участие узбекские дипломаты, сотрудники Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, а также представители государственных и неправительственных организаций Кореи.

"Участники церемонии подчеркнули, что активное сотрудничество на данном направлении является результатом особых отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также тесных и дружественных отношений между главами наших государств", - информируется в релизе.

Отмечается, что Кванджу был избран местом деятельности Ассоциации, так как именно в этом городе проживают узбекистанцы. В основном соотечественники занимаются временной трудовой деятельностью, а также получают образование.

Созданная организация будет оказывать необходимую практическую помощь узбекистанцам, находящимся далеко от Сеула.

Напомним: в июле власти Южной Кореи разработали новые правила въезда для жителей стран с высоким риском распространения COVID-19. Теперь граждане государств с нестабильной эпидемиологической ситуацией должны предоставлять справки об отсутствии COVID-19. К тому же по прилете в республику иностранцам необходимо проходить 14-дневный карантин.