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Узбекистан предложил провести у себя испытание турецкой вакцины от COVID-19

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (942)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15308691/Uzbekistan-predlozhil-provesti-u-sebya-ispytanie-turetskoy-vaktsiny-ot-COVID-19.html

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разработанная в стране вакцина от коронавируса может быть готова к использованию весной следующего года.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана выступили с инициативой провести у себя третий, финальный этап испытаний турецкой вакцины от коронавируса.

© Sputnik / Илья Питалев
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Такое предложение высказал глава Минздрава республики Алишер Шадманов во время обсуждения вопросов совместного противодействия COVID-19 со своими турецким коллегой Фахреттином Коджей. 

Как отметили в ведомстве, узбекская сторона намерена продолжить приглашать турецких специалистов по борьбе с коронавирусом.

"Также был рассмотрен вопрос привлечения турецких инвестиций в производство фармацевтических препаратов и медицинских изделий", — добавили в Минздраве Узбекистана.

Ранее первый замминистра здравоохранения Баходыр Юсупалиев заявил, что власти страны намерены провести испытание вакцин против коронавируса COVID-19 из РФ и Китая.

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Узбекистан также предложил Южной Корее создать фармацевтический кластер по выпуску вакцин против коронавируса и систем точного диагностирования инфекции. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (942)
Теги:
Вакцина, пандемия, коронавирус



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