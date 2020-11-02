Узбекистан предложил провести у себя испытание турецкой вакцины от COVID-19

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разработанная в стране вакцина от коронавируса может быть готова к использованию весной следующего года.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана выступили с инициативой провести у себя третий, финальный этап испытаний турецкой вакцины от коронавируса.

Такое предложение высказал глава Минздрава республики Алишер Шадманов во время обсуждения вопросов совместного противодействия COVID-19 со своими турецким коллегой Фахреттином Коджей.

Как отметили в ведомстве, узбекская сторона намерена продолжить приглашать турецких специалистов по борьбе с коронавирусом.

"Также был рассмотрен вопрос привлечения турецких инвестиций в производство фармацевтических препаратов и медицинских изделий", — добавили в Минздраве Узбекистана.

Ранее первый замминистра здравоохранения Баходыр Юсупалиев заявил, что власти страны намерены провести испытание вакцин против коронавируса COVID-19 из РФ и Китая.

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Узбекистан также предложил Южной Корее создать фармацевтический кластер по выпуску вакцин против коронавируса и систем точного диагностирования инфекции.